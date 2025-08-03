МЧС удалось предотвратить «огненную» катастрофу в Сочи

Спасателям удалось локализовать пожар на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Возгорание произошло в результате падения обломков БПЛА. Сначала загорелся один резервуар с нефтепродуктами объемом 2000 кубометров, затем огонь перекинулся на соседний.

Общая площадь возгорания составила 362 квадратных метра. В 06:05 пожарные полностью ликвидировали горение на одном из резервуаров. В 07.30 — локализовали на втором, — уточнили в оперштабе.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 93 украинских дрона. Большинство — над акваторией Черного моря, там уничтожили 60. По одному ликвидировали над Краснодарским краем и Крымом.

По словам одной из отдыхающих в Сочи, взрывы над городом-курортом Сочи не смолкали на протяжении двух часов. Она добавила, что вместе с другими отдыхающими находилась все это время в помещении прачечной с глухими стенами. По ее словам, несмотря на ситуацию, никто не поддавался панике.