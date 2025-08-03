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03 августа 2025 в 07:22

Средства ПВО сбили более 90 беспилотников ВСУ за ночь

Минобороны РФ: 93 беспилотника ВСУ сбиты в российских регионах за ночь

Фото: МО РФ

Средства ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ за ночь в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря — 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 2 августа до 05:00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Он отметил, что в ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники. Объем резервуара составляет две тысячи кубометров, добавили в оперштабе региона. Также обломки дронов повредили пять гаражей на улице Авиационной.

До этого сообщалось, что в небе над Воронежской областью уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что пострадала мирная жительница.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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