Средства ПВО сбили более 90 беспилотников ВСУ за ночь Минобороны РФ: 93 беспилотника ВСУ сбиты в российских регионах за ночь

Средства ПВО сбили 93 беспилотника ВСУ за ночь в российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Больше всего БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря — 60. Кроме того, дроны нейтрализовали в Воронежской, Белгородской, Брянской, Курской и Нижегородской областях, а также в Крыму и Краснодарском крае.

В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 2 августа до 05:00 мск 3 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что на нефтебазе в Адлерском районе загорелся резервуар с нефтепродуктами. Он отметил, что в ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники. Объем резервуара составляет две тысячи кубометров, добавили в оперштабе региона. Также обломки дронов повредили пять гаражей на улице Авиационной.

До этого сообщалось, что в небе над Воронежской областью уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Александр Гусев заявил, что пострадала мирная жительница.