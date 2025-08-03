Почти 300 спасателей тушат резервуар нефтебазы на две тысячи «кубов» в Сочи

Почти 300 спасателей тушат резервуар нефтебазы на две тысячи «кубов» в Сочи Кондратьев: в Адлере пожар на нефтебазе из-за атаки ВСУ тушат почти 130 человек

На нефтебазе в Адлерском районе горит резервуар с нефтепродуктами, заявил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он указал, что в ликвидации последствий атаки беспилотников задействованы 127 человек и 35 единиц техники. Как уточнил оперштаб региона, с ними работают 75 сотрудников МЧС и еще 22 единицы техники.

В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание. К ликвидации последствий пожара уже приступили. На месте работают 127 человек и 35 единиц техники, — отметил Кондратьев.

Резервуар при этом объемом две тысячи кубометров, добавили в оперштабе. Также обломки дронов повредили пять гаражей на улице Авиационной.

Ранее на нефтебазе в Адлерском районе произошло возгорание резервуара с топливом на фоне атаки ВСУ. Глава Сочи Андрей Прошунин подчеркнул, что экстренные службы работают на местах, и призвал жителей сохранять спокойствие.

Кроме того, в аэропорту Сочи были введены временные ограничения на работу. В компании указали, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого Минобороны РФ информировало, что средства ПВО сбили 18 беспилотников ВСУ. БПЛА ликвидировали в Краснодарском крае, в Воронежской и Белгородской областях, а также над акваторией Азовского моря.