Стало известно, ради чего россияне готовы отказаться от отпуска

Около половины (54%) граждан России готовы пожертвовать отпуском ради приобретения квартиры, заявил NEWS.ru руководитель офисов продаж проектов «Соул» и «Моментс» девелопера FORMA Дмитрий Козлов. В то же время, по его словам, 14% респондентов берут кредит для оплаты путешествия.

Несмотря на то, как россияне относятся к отпуску и планируют его, 54% поделились, что единственным стимулом отказа от него может стать покупка собственного жилья. Поездки — неотъемлемая часть отпуска большинства россиян. Так, 22% людей рассказали, что путешествуют минимум один раз в год, 42% планируют две поездки, а 30% посещают другие города и страны намного чаще. Лишь 6% полностью отказываются от вояжа. Одним из самых распространенных периодов года для отдыха по-прежнему остаются майские праздники, — поделился Козлов.

Он отметил, что 81% опрошенных активно путешествуют по российским городам. Почти 46% респондентов, по словам эксперта, выразили готовность совершать короткие поездки в пределах своего региона, а 51% — отправляться за границу. Также девелопер указал, что около 52% предпочитают проводить свой отпуск на даче.

Большинство россиян думают о стоимости отпуска заранее и подходят к данному вопросу осознанно: 78% предпочитают откладывать деньги ежемесячно. Почти 14% поделились, что берут часть средств в кредит. Лишь 8% испытывают нехватку средств, но при этом не готовы занимать. Для того чтобы заработать на путешествие, 17% достаточно двух месяцев, 28% копят на протяжении двух — четырех месяцев. У большинства сбережения на отпуск собираются от четырех до шести месяцев: этим поделились 36% респондентов. Больше полугода на отпуск копят 13% россиян, — добавил Козлов.

Ранее кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что для полноценного отпуска необходимо откладывать сумму, равную как минимум половине месячного заработка. По его словам, в этот бюджет не должны входить расходы на приобретение билетов и оплату проживания.