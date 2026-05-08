День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 10:36

Стало известно, ради чего россияне готовы отказаться от отпуска

Руководитель по продажам Козлов: россияне экономят на отдыхе ради квартир

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Около половины (54%) граждан России готовы пожертвовать отпуском ради приобретения квартиры, заявил NEWS.ru руководитель офисов продаж проектов «Соул» и «Моментс» девелопера FORMA Дмитрий Козлов. В то же время, по его словам, 14% респондентов берут кредит для оплаты путешествия.

Несмотря на то, как россияне относятся к отпуску и планируют его, 54% поделились, что единственным стимулом отказа от него может стать покупка собственного жилья. Поездки — неотъемлемая часть отпуска большинства россиян. Так, 22% людей рассказали, что путешествуют минимум один раз в год, 42% планируют две поездки, а 30% посещают другие города и страны намного чаще. Лишь 6% полностью отказываются от вояжа. Одним из самых распространенных периодов года для отдыха по-прежнему остаются майские праздники, — поделился Козлов.

Он отметил, что 81% опрошенных активно путешествуют по российским городам. Почти 46% респондентов, по словам эксперта, выразили готовность совершать короткие поездки в пределах своего региона, а 51% — отправляться за границу. Также девелопер указал, что около 52% предпочитают проводить свой отпуск на даче.

Большинство россиян думают о стоимости отпуска заранее и подходят к данному вопросу осознанно: 78% предпочитают откладывать деньги ежемесячно. Почти 14% поделились, что берут часть средств в кредит. Лишь 8% испытывают нехватку средств, но при этом не готовы занимать. Для того чтобы заработать на путешествие, 17% достаточно двух месяцев, 28% копят на протяжении двух — четырех месяцев. У большинства сбережения на отпуск собираются от четырех до шести месяцев: этим поделились 36% респондентов. Больше полугода на отпуск копят 13% россиян, — добавил Козлов.

Ранее кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что для полноценного отпуска необходимо откладывать сумму, равную как минимум половине месячного заработка. По его словам, в этот бюджет не должны входить расходы на приобретение билетов и оплату проживания.

Общество
россияне
опросы
отпуск
путешествия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились новые подробности атак БПЛА на Москву на фоне перемирия
Выстрел в упор: бывший уголовник убил бойца СВО в Калуге —подробности
Составлен список стран, которые ненавидят День Победы в Москве
У девочки после падения с 12 этажа остановилось сердце
В Белгороде рассказали жуткие последствия нового удара ВСУ
На мэра европейского города напали во время празднования Дня Победы
«Я убежден»: Фицо оценил шансы скорого окончания конфликта на Украине
Стало известно, какие корабли атаковали ВВС США у Ормузского пролива
«Симпсоны» предсказали эпидемию хантавируса
Певец SHAMAN заплакал на сцене
Названы источники хантавирусной инфекции
Истерика в Венеции: Европа с позором проиграла России на культурном фронте
Молодежь — на убой. Мерц загоняет немцев в армию: что это значит для РФ
«Комфорт или дети?»: Захарова пристыдила россиян за жалобы на интернет
«Гора мышц, но добрый»: знакомый рассказал о характере застреленного атлета
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.