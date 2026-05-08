В Роскачестве рассказали о максимальной длительности отпуска за раз

Работающие граждане России имеют право оформить единовременный отпуск продолжительностью до 28 календарных дней, сообщили в Департаменте организационного развития Роскачества в беседе с Lenta.ru. Сотрудники организации пояснили, как именно можно воспользоваться этой нормой трудового законодательства.

В Роскачестве уточнили, что Трудовой кодекс допускает использование ежегодного отпуска полностью. При этом хотя бы одна его часть должна быть не менее 14 дней, а остальное можно дробить по соглашению с работодателем.

На практике возможность взять все 28 дней подряд зависит от внутренних правил компании. Работодатель утверждает график отпусков, и если в нем заложен длительный отдых, проблем не возникает.

Однако бизнес может не одобрить долгое отсутствие ключевого сотрудника в период высокой загрузки. В Роскачестве заявили, что оптимальный вариант — заранее заложить длительный отпуск в график, чтобы соблюсти баланс интересов обеих сторон.

Ранее эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил NEWS.ru, что для проведения отпуска необходимо отложить сумму не меньше половины зарплаты. По его словам, данная сумма не включает в себя покупку билетов и оплату проживания.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

