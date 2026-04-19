Выходные и праздники в мае 2026 года: сколько дней работаем и отдыхаем

Выходные и праздники в мае 2026 года: сколько дней работаем и отдыхаем

В мае 2026 года россияне будут отдыхать дополнительные шесть дней. Сколько продлятся выходные, когда они наступят?

Какие дни в мае 2026 будут нерабочими

В мае 2026 года будет 19 рабочих и 12 выходных дней. В этом месяце празднуются два государственных праздника: Праздник Весны и Труда (1 мая) и День Победы (9 мая). Выходные дни продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая включительно. Пятница 8 мая — сокращенный рабочий день.

Норма рабочего времени в мае 2026 года составляет: при 40-часовой неделе — 151 час, при 36-часовой неделе — 135,8 часа, при 24-часовой неделе — 90,2 часа.

30 апреля (четверг) будет сокращенным рабочим днем — закончить работу можно будет официально на 1 час раньше. Первые майские, которые привязаны к Празднику Весны и Труда, включают в себя 1, 2 и 3 мая — это пятница, суббота и воскресенье. После этого придется отработать пять дней — с 4 по 8 мая.

Следующая часть нерабочих дней в честь Дня Победы придется на 9, 10 и 11 мая — субботу, воскресенье и понедельник. 8 мая (четверг) по аналогии с 30 апреля тоже будет днем с сокращенным временем работы. Рабочая неделя с 12 по 15 мая будет короткой, четырехдневной.

Выгодно ли брать отпуск в мае

На майские праздники 2026 года в России можно устроить себе официальные длинные выходные. Этим пользуются многие работники и присоединяют к официальным выходным несколько дней отпуска на рабочей неделе между праздниками. Если так сделать и в этом году, то отдых на майские праздники — 2026 будет длиться 11 дней, с 1 по 11 мая. Но тогда придется запросить на работе сразу пять дней отдыха — с 4 по 8 мая.

При этом есть более «дорогие» и «дешевые» месяцы для отпуска. Они определяются по количеству рабочих дней в месяце: чем их больше, тем больше будет выплата за каждый день официального отдыха. В 2026 году к выгодным для отпуска месяцам относятся июль (23 рабочих дня), апрель, сентябрь, октябрь и декабрь (по 22 дня).

Май (19 рабочих дней) относится как раз к категории «невыгодных» месяцев — вместе с январем (15 дней), февралем (19 дней), мартом, июнем, августом (по 21 дню) и ноябрем (20 дней).

Отпускные рассчитываются, исходя из среднедневного заработка. С 1 сентября 2025 года при расчете стали также учитывать годовые и квартальные премии. В том случае, если хотите получить побольше отпускных, не нужно планировать отдых на майские. Лучше дождаться выплаты премии и уходить в отпуск после нее.

