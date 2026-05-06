Какие лекарства взять в путешествие по РФ и за границу: советы врачей

С приближением отпускного сезона россияне все активнее готовятся к путешествиям. Одни отправляются на отдых в родной стране, другие планируют поездки за границу. Врачи настоятельно рекомендуют перед дальней дорогой убедиться, что взяли с собой нужные лекарства*, особенно, если речь идет о путешествиях с детьми. Как правильно собрать аптечку в отпуск, какие препараты следует взять и что делать, если вы или близкие заболели на отдыхе, — в материале NEWS.ru.

Какие лекарства надо положить в аптечку

Личная аптечка — один из элементов безопасности, сообщила в беседе с NEWS.ru кардиолог-реабилитолог Мария Чайковская. По ее словам. К такому «тревожному чемоданчику» лучше относиться как к неприкосновенному запасу: он лежит в удобном месте, сроки годности регулярно проверяются, а если что-то взяли из него — обязательно возвращаем.

Фактически, указала доктор, это не аптечка для выживания, а комфортный, немного избыточный набор для самых частых бытовых ситуаций.

«В первую очередь стоит положить в аптечку лекарства по жизненным показаниям: например, антиаритмики, антикоагулянты сахароснижающие, гипотензивные и другие постоянные препараты — с запасом минимум на две недели. Также стоит помнить о средствах для оральной регидратации: например, регидрон или аналог. Не помешает и сорбент — подойдет активированный уголь», — сообщила Чайковская.

Доктор также посоветовала иметь с собой средства от диареи — она напомнила, что такие препараты предназначены только для короткого применения и не при высокой температуре или крови в стуле.

Также, указала специалист, следует взять с собой обезболивающее и жаропонижающее: например, ибупрофен или парацетамол. Окажется, по ее словам, нелишним и спазмолитик, а также антигистаминный препарат.

«В аптечку стоит положить сосудосуживающие капли в нос: ксилометазолин — его можно использовать коротким курсом, не более 3–5 дней. Не стоит забывать об антисептиках — хлоргексидине, мирамистине, спиртовых салфетках, а также перевязочных материалах — стерильном бинте, эластичном бинте, бактерицидных пластырях», — порекомендовала Мария Чайковская.

Врач считает необходимым захватить с собой йодный фломастер, глазные капли — лучше нейтральные увлажняющие, гигиеническую помаду, термометр, одноразовые перчатки.

Что следует отдельно положить в аптечку для ребенка

Родителям, отправляющимся в путешествие с детьми, не стоит забывать о небулайзере, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. Вместе с ним он советует положить беродуал и пульмикорт — эти препараты зачастую назначаются врачами при приступах ларингита, бронхообструктивном синдроме.

«Стоит также захватить выкручиватель клещей. Если нет возможности очно проконсультироваться с врачом, свяжитесь со специалистом дистанционно. Скорее всего, специалист назначит профилактический прием антибиотика», — сообщил Малых.

Какая медицинская страховка может пригодиться

Независимо от того, путешествуете вы по России или едете за границу, самое важное — это медицинская страховка, рассказал педиатр Дмитрий Малых.

«При покупке полиса обязательно проверьте, оплатит ли страховая компания экстренную стоматологическую помощь, и в пределах какой суммы. При поездках по России можно ограничиться полисом ОМС, но все же лучше купить еще и коммерческую страховку. По расширенному полису можно компенсировать расходы на лекарства в любой аптеке и даже получить выплату за поездку в клинику на такси», — сообщил собеседник NEWS.ru.

При поездке в отпуск, особенно с детьми, важно не экономить на страховом полисе, подтвердил в беседе с NEWS.ru директор домена «Здоровье и финансы» «Ингосстраха» Денис Платонов.

«Мы рекомендуем оформлять полис страхования выезжающих за рубеж с расширенным покрытием, компенсирующим вызов врача, госпитализацию и, при необходимости, медицинскую эвакуацию. Отдельно стоит обратить внимание на опции, связанные с активным отдыхом, важно указать данные пункты при приобретении полиса», — сообщил Платонов.

По его словам, в случае, если во время отдыха за границей кому-то потребовалась медицинская помощь, необходимо оперативно связаться с сервисной компанией, контакты которой указаны в полисе: специалисты сориентируют по дальнейшим действиям, подберут клинику или организуют выезд врача.

Собеседник также порекомендовал сохранять все медицинские документы и чеки, чтобы при необходимости подтвердить страховой случай.

Что делать в случае болезни на отдыхе

Что касается алгоритма действий в случае болезни на отдыхе, то многое зависит от того, насколько значимое событие произошло с вами или с вашим ребенком, рассказал Дмитрий Малых.

«Если проблема незначительная, например небольшой порез, то вы можете самостоятельно обработать его антисептиком, заклеить пластырем. Или у ребенка незначительная температура, без каких-то угрожающих симптомов, тогда вы можете дать из своей аптечки жаропонижающее и наблюдать за происходящим», — сообщил педиатр.

Однако совсем другой сценарий, если речь идет о более серьезной проблеме, например тяжелой инфекции, травме, сильной зубной или иной боли.

«Вы можете обратиться в ближайшее лечебное учреждение с полисом обязательного медицинского страхования или в срочной ситуации самостоятельно вызвать скорую помощь. Помощь будет оказана в любом регионе России, согласно действующему законодательству. Если же проблема случилась за границей, то вам всегда в первую очередь нужно позвонить в страховую компанию. Если вы обратитесь напрямую в лечебное учреждение, возможна ситуация, при которой ваши расходы страховкой покрыты не будут», — пояснил собеседник.

* Все лекарства следует принимать исключительно по назначению врача.

