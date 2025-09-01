День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 11:27

Пик сезона клещей может начаться позже обычного

Ученый Бугмырин: пик сезона европейских лесных клещей может начаться позже срока

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В этом году пик активности европейских лесных клещей может наступить позже обычного, сообщил РИА Новости руководитель лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии Карельского научного центра РАН Сергей Бугмырин. Это связано с длительной июльской засухой.

Ученый обратил внимание на значительное увеличение популяции таежного клеща в мае. Однако всплеска численности европейского лесного клеща пока нет. Бугмырин предполагает, что сезон активности клещей начнется позже, вероятно, в сентябре.

Эксперт порекомендовал грибникам тщательно выбирать одежду для похода в лес и внимательно проверять себя после возвращения. Он также отметил, что клещу нужно время, чтобы присосаться, поэтому важно переодеваться сразу после прогулки по лесу.

Бугмырин подчеркнул, что при обнаружении клеща нужно действовать быстро, так как длительное его пребывание на теле увеличивает риск заражения инфекциями, такими как клещевой энцефалит, боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия и другие. Он советует держать в домашней аптечке специальный инструмент для удаления клещей — клещедер. Этот инструмент можно купить в аптеке. Он создан, чтобы безопасно и безболезненно вытащить клеща. По его словам, после того как вы удалите клеща, его нужно отправить на анализ.

Ранее сообщалось, что Урал стал регионом России с наибольшей активностью клещей: зарегистрировано 45,6 тыс. укусов. На втором месте — Москва с 16,1 тыс. случаев, на третьем — Сибирь с 8,6 тыс. случаев.

клещи
сезон
эксперты
паразиты
