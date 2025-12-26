Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:50

Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»

Дезинфектолог Дубинин: осмотреть елку необходимо еще на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Осмотреть елку на наличие «елочных клещей» можно до того, как заносить ее в дом, рассказал aif.ru врач-дезинфектолог Николай Дубинин. Он отметил, что клещи с елкой не переносят энцефалит.

Иксодовые клещи как раз могут переносить клещевой энцефалит, боррелиоз и другие инфекции. Однако они преимущественно обитают в траве, кустарнике и лесной подстилке. Вероятность того, что такой вид специально поднимется на срубленную елку, благополучно перенесется на рынок и затем в теплую квартиру и при этом останется активным — очень мала, это скорее редкий случай, чем правило, — рассказал Дубинин.

Дезинфектолог также посоветовал использовать защитную одежду при транспортировке елки, а также тщательно убрать помещение перед и после установки ее в доме. Он также отметил, что дереву можно дать промерзнуть в течение двух дней на балконе или на улице.

Ранее сообщалось, что хвойные клещи атаковали россиян из-за аномально теплой зимы. Насекомые вылезают из живых елок, которые ставят в домах на Новый год.

