27 августа 2025 в 10:44

Назван главный клещевой регион России

Урал занял первое место в рейтинге клещевых регионов России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Самым клещевым регионом России в этом году стал Урал, сообщает Telegram-канал Readovka. За прошедший сезон здесь зарегистрировали 45,6 тысяч укусов насекомых.

На втором месте оказалась Москва (16,1 тысяч), а на третьем — Сибирь, где зафиксировали 8,6 тысяч случаев клещевых инфекций. Всего с января по июль этого года на анализ поступило свыше 87 тысяч клещей, что на 15% превышает показатели за весь 2024 год.

Наибольшая активность клещей в этом году наблюдалась в мае. Летом количество обращений постепенно шло на спад, однако и в августе насекомые продолжают атаковать.

Ранее кандидат биологических наук Сергей Бугмырин заявил, что вследствие глобального потепления ареал обитания клещей заметно расширяется. По его словам, европейские лесные клещи движутся на север, а таежные — смещаются на запад. Еще в 40-х годах XX века граница их распространения проходила через Медвежьегорский район Карелии, тогда как сегодня европейский вид встречается по всей республике.

энцефалит
клещи
Урал
насекомые
