«Под бой курантов»: Косачев назвал чудовищным удар по Херсонской области Косачев: атака ВСУ на Херсонскую область была совершена с особым цинизмом

Удар ВСУ по Херсонской области является чудовищным преступлением, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с RT. По его словам, эта атака была совершена с особым цинизмом — под бой курантов в новогоднюю ночь.

Любые удары по гражданским объектам — это военное преступление. Здесь оценки не меняются, что называется, от дня ко дню, от года к году. Но в данном случае это преступление, совершенное с особым цинизмом, потому что оно совершено под бой курантов в новогоднюю ночь. С колоссальными жертвами, которых, не дай Бог, будет еще больше, — сказал Косачев.

Вице-спикер Совфеда выразил надежду, что мировое сообщество наконец-то осознает, что на Украине сложился преступный террористический режим. По его словам, сейчас скорбит вся Россия.

Вооруженные силы Украины атаковали регион ночью 1 января. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам главы региона Владимира Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.