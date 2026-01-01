Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 11:00

«Под бой курантов»: Косачев назвал чудовищным удар по Херсонской области

Косачев: атака ВСУ на Херсонскую область была совершена с особым цинизмом

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Удар ВСУ по Херсонской области является чудовищным преступлением, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в беседе с RT. По его словам, эта атака была совершена с особым цинизмом — под бой курантов в новогоднюю ночь.

Любые удары по гражданским объектам — это военное преступление. Здесь оценки не меняются, что называется, от дня ко дню, от года к году. Но в данном случае это преступление, совершенное с особым цинизмом, потому что оно совершено под бой курантов в новогоднюю ночь. С колоссальными жертвами, которых, не дай Бог, будет еще больше, — сказал Косачев.

Вице-спикер Совфеда выразил надежду, что мировое сообщество наконец-то осознает, что на Украине сложился преступный террористический режим. По его словам, сейчас скорбит вся Россия.

Вооруженные силы Украины атаковали регион ночью 1 января. Три беспилотника ударили по кафе и гостинице в Хорлах. По словам главы региона Владимира Сальдо, погибли 24 человека, в том числе ребенок. Свыше 50 мирных жителей пострадали.

атаки
ВСУ
Херсонская область
Константин Косачев
