01 января 2026 в 10:59

Озвучены масштабы пожара после атаки БПЛА ВСУ на Херсонскую область

Площадь пожара в херсонском кафе после удара ВСУ составила 500 кв. м

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Пожар, вспыхнувший в кафе при гостинице в Хорлах Херсонской области после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины, охватил 500 квадратных метров, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. По его данным, удар был нанесен после полуночи, а ликвидация возгорания была завершена к 08:40 по московскому времени.

По информации оперативных служб, атака беспилотниками была совершена в первом часу ночи, в итоге загорелось кафе, пристроенное к гостинице. Пожарные ликвидировали возгорание в 08:40 (мск — NEWS.ru), общая площадь пожара составила 500 кв. м, — говорится в сообщении.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила организаторов атаки дронов на Херсонскую область с гестаповцами и заявила, что они являются садистами и военными преступниками. Она подчеркнула, что ни один из них не уйдет от наказания, а все причастные к ударам по гражданским лицам будут обнаружены.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь сообщил, что в ходе атаки на гостиницу с мирными жителями был использован беспилотник, оснащенный зажигательной смесью. Он отметил, что данный тип смесей ранее применялся украинскими военными для поджога полей, а теперь их направили на сожжение людей.

