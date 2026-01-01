Новый год — 2026
01 января 2026 в 10:50

Назван лучший вариант для хранения еды после новогодней ночи

Эколог Кузнецова: вакуумные контейнеры подходят для хранения оставшейся еды

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Вакуумные контейнеры идеально подходят для хранения оставшейся после новогодней ночи еды, заявила в беседе с RT старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова. По ее словам, готовые блюда хранятся не более трех-четырех дней.

Герметичные контейнеры из пищевого пластика, стекла или нержавеющей стали — лучший вариант для хранения. <…> Такие контейнеры могут уменьшить окисление продуктов, впитывание посторонних запахов и размножение бактерий, — рассказала эксперт.

Кузнецова предостерегла, что фольгу и пищевую пленку лучше применять лишь для краткосрочного хранения продуктов сроком не дольше одних суток, поскольку они неспособны обеспечить абсолютную герметичность упаковки. Что касается бумажных пакетов, то ими возможно пользоваться для размещения овощей, фруктов и хлебобулочных изделий, позволяя продуктам «дышать»; вместе с тем бумага сама по себе не способствует увеличению сроков годности продукции.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что обильное питье минеральной воды и хаш на завтрак облегчат утреннее состояние после новогоднего застолья. Справиться с похмельем также поможет домашний рассол с обилием укропа или компот из сухофруктов без добавления сахара.

