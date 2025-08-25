Россиян предупредили о распространении опасных паразитов

Вследствие глобального потепления изменяется ареал обитания клещей, сообщил Сергей Бугмырин, руководитель лаборатории паразитологии животных и растений Института биологии Карельского научного центра РАН в беседе с «Газетой.Ru». Европейские лесные клещи продвигаются на север, а таежные виды — на запад.

Ученый подчеркнул, что в 40-х годах XX века граница ареала обитания клещей проходила через Медвежьегорский район Карелии. Сейчас же европейские лесные клещи распространены по всей территории республики. Таежного клеща, ранее встречавшегося исключительно на востоке, теперь можно обнаружить даже в Швейцарии.

Из-за потепления сезон активности клещей пока не стал длиннее. Таежный клещ проявляет активность в течение одного-полутора месяцев, тогда как европейский лесной клещ активен дольше. Пик активности взрослых таежных клещей приходится на май-июнь, а второй менее выраженный период их появления — конец лета и начало осени.

Ранее врач Наталья Отдельнова предупредила о серьезности болезни Лайма, которую передают клещи. Некоторые пациенты жаловались на головокружения и головные боли. В отдельных случаях заболевание приводило к воспалению головного мозга и необходимости госпитализации в реанимацию.