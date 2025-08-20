Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 10:23

Врач раскрыла, как вовремя распознать заражение после укуса клеща

Врач Отдельнова заявила, что заражение после укуса клеща вызывает головокружение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Болезнь Лайма, которую клещи передают людям через укусы, может проявляться в виде головокружений и головных болей, заявила «Радио 1» врач Наталья Отдельнова. У некоторых пациентов не исключено появление сыпи на месте ранки.

Иногда люди даже попадают в реанимацию, если вовремя не обнаружить это заболевание. То есть развивается воспаление головного мозга, — предупредила Отдельнова.

При обнаружении клеща на теле врач посоветовала аккуратно изъять его, положить в банку и отправить на анализ. Если есть возможность, лучше оперативно обратиться к медикам, чтобы они правильно удалили членистоногое с кожи и отправили на исследование.

Инфекционист Сергей Рябов ранее заявил, что клещи могут быть источником около 30 заболеваний у человека. Эти членистоногие являются носителями ряда бактерий.

клещи
укусы
заражения
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Родным погибших бойцов СВО объяснили, как бороться с «черными вдовами»
Гаишник сбил байкера на большой скорости и попал на видео
Известная певица скрыла получение российского паспорта
В Польше взорвался неопознанный объект
ФСБ выяснила у задержанных под Брянском диверсантов подробности работы
Стала известна опасность газированной воды для детей
В России может появиться специальный мессенджер для детей
Командир украинской ДРГ назвал виновного в подрыве автомоста под Брянском
На Белгородчину напала «Баба-Яга»: как ВСУ атакуют Россию 20 августа
В России резко вырастут цены на техосмотр
Невыносимая вонь с птицефабрики «терроризирует» россиян уже третий год
Экономист раскрыл схему мошенничества с «серыми» сим-картами
Стало известно, как будет происходить изъятие земли по новым правилам
Россиянка получила 15 лет за снимки мест российских средств ПВО
«Не стоит принимать за истину»: Маск осудил WSJ за новость о его партии
Экс-замглавы российского региона задержали при попытке уехать из страны
Захарова обрушилась на «позорников» с Банковой, прикрывающихся украинцами
В Ozon отреагировали на сообщения о логистическом коллапсе
Правительство утвердило план борьбы с киберпреступниками
Назван неожиданный участник «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.