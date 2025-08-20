Врач раскрыла, как вовремя распознать заражение после укуса клеща Врач Отдельнова заявила, что заражение после укуса клеща вызывает головокружение

Болезнь Лайма, которую клещи передают людям через укусы, может проявляться в виде головокружений и головных болей, заявила «Радио 1» врач Наталья Отдельнова. У некоторых пациентов не исключено появление сыпи на месте ранки.

Иногда люди даже попадают в реанимацию, если вовремя не обнаружить это заболевание. То есть развивается воспаление головного мозга, — предупредила Отдельнова.

При обнаружении клеща на теле врач посоветовала аккуратно изъять его, положить в банку и отправить на анализ. Если есть возможность, лучше оперативно обратиться к медикам, чтобы они правильно удалили членистоногое с кожи и отправили на исследование.

Инфекционист Сергей Рябов ранее заявил, что клещи могут быть источником около 30 заболеваний у человека. Эти членистоногие являются носителями ряда бактерий.