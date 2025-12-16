Мужчина инсценировал смерть жены от ядовитой змеи и скрывался три года В Индии мужчина подстроил смерть жены от укуса ядовитой змеи

В Индии по обвинению в убийстве арестован мужчина, который три года скрывал преступление, инсценировав гибель жены от укуса ядовитой змеи, сообщает NDTV. Инцидент произошел 10 июля 2022 года, когда Нирджа Амберкар скончалась в собственном доме от змеиного укуса. Ее супруг Рупеш Сатишчандра Амберкар и трое его друзей, бывших в тот момент в гостях, заявили полиции о несчастном случае. Правоохранители не нашли в их показаниях противоречий и закрыли дело.

Расследование возобновилось спустя три года, когда следователь Анукул Донде обратил внимание на нестыковки в показаниях и провел повторные допросы. Выяснилось, что Рупеш, часто конфликтовавший с супругой и жаловавшийся на ее психологическое давление, договорился со знакомым спасателем змей. Тот принес в дом ядовитую рептилию, которую использовали для убийства. После этого участники сговора составили правдоподобную легенду о трагическом происшествии.

В результате полиция задержала всех четырех фигурантов — Рупеша, спасателя змей и двух друзей, помогавших скрывать преступление. Им предъявлены соответствующие обвинения.

