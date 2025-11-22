Международный муниципальный форум стран БРИКС
Турист из России совершил роковую ошибку, не заметив укуса змеи

Житель Тамбова умер на Бали от укуса ядовитой змеи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Турист из Тамбова, отдыхавший на Бали, не обратил внимания на укус ядовитой змеи, из-за чего впоследствии скончался, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, 32-летний мужчина впал в кому и провел в местном госпитале больше месяца. В итоге лечение обошлось его семье в 10 млн рублей.

Как уточнил канал, от укуса змеи россиянину стало плохо, но он не придал этому значения. Через несколько дней симптомы только усилились: парень не мог говорить, перестал узнавать близких и начал задыхаться. При этом медики не сразу поняли, что пациента укусила змея. Сперва они диагностировали туристу отравление метанолом из-за паленого алкоголя.

Ранее в Индонезии шестиметровый питон напал на гида во время экскурсии по реке Себангау. Мужчину спасли его помощники. Змею поймали, а затем отпустили.

До этого в Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 килограммов. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул.

Бали
Индонезия
россияне
туристы
яды
укусы
змеи
погибшие
