Турист из России совершил роковую ошибку, не заметив укуса змеи Житель Тамбова умер на Бали от укуса ядовитой змеи

Турист из Тамбова, отдыхавший на Бали, не обратил внимания на укус ядовитой змеи, из-за чего впоследствии скончался, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, 32-летний мужчина впал в кому и провел в местном госпитале больше месяца. В итоге лечение обошлось его семье в 10 млн рублей.

Как уточнил канал, от укуса змеи россиянину стало плохо, но он не придал этому значения. Через несколько дней симптомы только усилились: парень не мог говорить, перестал узнавать близких и начал задыхаться. При этом медики не сразу поняли, что пациента укусила змея. Сперва они диагностировали туристу отравление метанолом из-за паленого алкоголя.

