18 ноября 2025 в 19:58

Питон весом с человека обрушил потолок в доме

В Малайзии питон весом 60 кг провалился через потолок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Малайзии в дом преподавательницы забрался гигантский питон весом 60 кг, передает Sinar Daily. Первой его обнаружила 15-летняя дочь женщины, которая вернулась из школы. Она направилась в ванную комнату и увидела, что потолок рухнул.

Следом домой пришла учительница. Она заглянула в ванную комнату и увидела в стене дыру, в которой что-то блестело. Это была огромная змея. Хозяйка немедленно вызвала спасателей. Змея оказалась длиной около пяти метров.

По всей видимости, питон проник на участок со стороны болотистой местности. Затем он забрался на дерево, расположенное за домом, и заполз под потолок. После поимки змеи учительнице пришлось тщательно очищать ванную комнату, чтобы устранить сильный запах, оставшийся после инцидента.

Ранее в Таиланде трехметровый питон погиб, проглотив крупную домашнюю кошку. Жители Паттайи нашли змею в кустах у дороги с раздутым брюхом. Спасатели забрали питона, но не смогли его спасти. Один из местных жителей узнал змею и рассказал, что она уже больше месяца появлялась в этом районе, исчезая до прибытия спасателей, и за это время пропали несколько кошек.

