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03 августа 2025 в 19:54

Мужчина обнаружил необычную находку в туалете

В США полутораметровый питон забрался в туалет соседа своего хозяина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель штата Нью-Гэмпшир обнаружил в своей ванной комнате соседского питона, передает People. Мужчина зашел в туалет и увидел на унитазе полутораметровую змею.

Испугавшись, американец вызвал экстренные службы. Сотрудники службы спасения оперативно эвакуировали питона из жилого помещения. Они обратили внимание на то, что змея вела себя спокойно и не проявляла агрессии. Оказалось, что это питомец соседа. Владелец не смог объяснить, как змея оказалась в чужой квартире.

Ранее эксперт по выживанию рассказал о правилах поведения при встрече со змеей. Важно не паниковать и не пытаться ее напугать, так как это может спровоцировать атаку. Также важно гулять в лесу в высокой обуви, смотреть по сторонам и использовать трекинговую палку.

До этого в Индонезии питон целиком проглотил фермера. Мужчина пропал на острове Бутунг, а спустя два дня местные жители обнаружили на ферме змею, которая после убийства оказалась виновницей исчезновения человека.

На Филиппинах также питон напал на подростка. Инцидент произошел на берегу реки в лесу. Подростки отдыхали, когда змея бросилась из кустов, но промахнулась и скрылась. Подростки в ужасе убежали к реке.

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