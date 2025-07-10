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10 июля 2025 в 13:50

Питон целиком проглотил фермера на плантации

В Индонезии питон целиком проглотил фермера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Индонезии питон целиком проглотил фермера, сообщил Telegram-канал SHOT. Мужчина, проживающий на острове Бутунг, ушел работать на плантацию и внезапно пропал.

Через два дня местные жители заметили жирную змею на ферме. Они ее убили и обнаружили тело своего соседа.

Ранее в Таиланде любитель змей решил снять ролик для соцсетей с коброй. Однако мужчине не удалось справиться с хищником, и он его укусил. В результате турист умер. Тело мужчины обнаружили в гостинице города Кхонкэн, хозяин отеля вызвал полицию. Именно он нашел постояльца без признаков жизни.

Турист не выехал из номера в срок, в комнате горел свет, на стук и звонки он не реагировал. Медики констатировали смерть, полицейские не заметили ничего подозрительного в отеле. Позже на теле обнаружили змеиный укус, а в номере — холщовый мешок с коброй.

До этого спасатели пришли на помощь жительнице Новороссийска, которую обвил домашний трехметровый удав. Как рассказал начальник службы спасения города Алексей Одеров, женщине также потребовались врачи — змея укусила ее за ладонь.

Индонезия
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