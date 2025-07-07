В Таиланде турист поплатился жизнью за ролик с коброй The Thaiger: в Таиланде турист попытался снять ролик с коброй и умер от укуса

В Таиланде любитель змей решил снять ролик для соцсетей с коброй, передает издание The Thaiger. Однако мужчине не удалось справиться со змеей, и она его укусила. В результате турист умер.

Тело мужчины обнаружили в гостинице города Кхонкэн, хозяин отеля вызвал полицию. Именно он нашел постояльца без признаков жизни. Турист не выехал из номера в срок, в комнате горел свет, на стук и звонки он не реагировал.

Медики констатировали смерть, полицейские не заметили ничего подозрительного в отеле. Позже на теле обнаружили змеиный укус, а в номере — холщовый мешок с коброй. В памяти смартфона погибшего найдено множество видеороликов с опасной змеей.

Ранее в Таиланде задержали преступную группировку из России, занимавшуюся пытками и вымогательствами. Среди подозреваемых — уроженец Санкт-Петербурга Давид Бланка, выдававший себя за журналиста. Мужчина и его сообщники похитили соотечественника по имени Антон, подвергли его пыткам и потребовали выкуп — 500 тысяч рублей. Жертва сообщила, что преступники угрожали ему отрезать палец.