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14 июля 2025 в 13:45

Нападение огромного питона на подростка попало на видео

Diario AS: огромный питон атаковал подростка на Филиппинах

В Сети появилось видео попытки нападения огромного питона на подростка. Инцидент произошел на Филиппинах, передает издание Diario AS. На кадрах можно увидеть, как несколько подростков отдыхают в лесу на берегу реки. Внезапно за спиной одного из несовершеннолетних показывается крупная змея.

Она нападает на подростка из кустов, но промахивается и возвращается в заросли. Тем временем шокированные дети с воплями бегут в реку.

Ранее сообщалось, что в Индонезии питон целиком проглотил фермера. Мужчина, проживающий на острове Бутунг, ушел работать на плантацию и внезапно пропал. Через два дня местные жители заметили жирную змею на ферме. Они ее убили и обнаружили тело своего соседа.

Также семиметровый питон в Индонезии наполовину проглотил женщину, которая работала в саду и собирала овощи. Она пропала на несколько часов, после чего сын начал поиски матери и вместе с другими людьми обнаружил змею и тело женщины рядом.

Филиппины
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