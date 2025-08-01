Россиянам рассказали, как спастись при встрече с ядовитой змеей Специалист по выживанию Алешкин призвал не паниковать при встрече со змеей

При встрече с ядовитой змеей категорически нельзя паниковать или пытаться напугать — это лишь спровоцирует ее на атаку в целях самозащиты, заявил «Радио 1» эксперт по выживанию Дмитрий Алешкин. Он призвал гулять в лесу в высокой обуви, желательно в резиновых сапогах.

Необходимо смотреть по сторонам, змея сама нападать не будет, у нее может быть автоматическая реакция, если вы на нее наступите и нарушите ее территорию. Еще старайтесь брать трекинговую палку в лес, чтобы ставить и видеть, куда идете, — порекомендовал Алешкин.

Лучше всего, по словам эксперта, попытаться успокоиться и не суетиться. Это приведет к замедлению кровообращения. В таком состоянии человек не станет представлять для змеи интерес, пояснил Алешкин.

Терапевт Амина Платунова ранее посоветовала при укусе гадюки оперативно обездвижить пострадавшую конечность, а затем промыть рану питьевой водой. По ее словам, категорически нельзя накладывать жгут на место укуса или прижигать его.