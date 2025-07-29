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29 июля 2025 в 12:32

Терапевт напомнила, как действовать при укусе гадюки

Терапевт Платунова призвала промыть рану питьевой водой при укусе гадюки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При укусе гадюки нужно оперативно обездвижить пострадавшую конечность, а затем промыть рану питьевой водой, заявила «Ридусу» терапевт Амина Платунова. По ее словам, категорически нельзя накладывать жгут на место укуса или прижигать его.

Необходимо максимально обездвижить пострадавшую от укуса конечность. Любая физическая активность разгоняет яд по тканям. Если есть питьевая вода, следует хорошо промыть рану. Будет выходить кровь, а вместе с ней частично и яд. Разумеется, надо сразу звонить в скорую помощь, чтобы как можно скорее оказаться в медицинском учреждении, — призвала Платунова.

Она отметила, что первые признаки того, что яд начал действовать, возникают в течение получаса после укуса. Среди них отек, покраснение, кровоподтеки, посинение в области укуса, а также боль. Во избежание нападения гадюки важно ходить в лес только в плотных брюках и высоких резиновых сапогах, заключила врач.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее заявил, что опаснее всего, когда гадюка кусает в лицо или шею. Это связано с риском образования отека, утверждает он. По его словам, летальным исходом также может закончиться нападение змеи на ребенка.

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