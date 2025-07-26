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26 июля 2025 в 16:58

Раскрыто, для кого укус змеи может закончиться смертью

Ветеринар Шеляков: укус гадюки в шею или лицо может закончиться смертью

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Опаснее всего, когда гадюка кусает в лицо или шею, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Это связано с риском образования отека, утверждает он. По его словам, летальным исходом также может закончиться нападение змеи на ребенка.

Особенно опасен укус гадюки для детей, так как масса тела у них меньше, а значит, концентрация яда будет больше. Самыми опасными являются укусы в шею и лицо из-за отеков. Очень опасен укус для животных — в нос, морду, шею. Могут привести к летальному исходу. Но в этом плане гадюки не опаснее пчел, чей укус в шею или лицо также может привести к смерти, — добавил Шеляков.

Ранее сообщалось, что гадюка укусила жительницу Подмосковья в ногу, после того как та наступила на нее. Инцидент произошел в тот момент, когда пострадавшая выносила посуду из дома. Вскоре после укуса нога женщины сильно отекла и почернела, появилась резкая боль. Врачи Института Склифосовского оперативно определили степень воздействия яда и назначили лечение. По их словам, сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.

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гадюки
Россия
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Москва
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