Раскрыто, для кого укус змеи может закончиться смертью

Опаснее всего, когда гадюка кусает в лицо или шею, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Это связано с риском образования отека, утверждает он. По его словам, летальным исходом также может закончиться нападение змеи на ребенка.

Особенно опасен укус гадюки для детей, так как масса тела у них меньше, а значит, концентрация яда будет больше. Самыми опасными являются укусы в шею и лицо из-за отеков. Очень опасен укус для животных — в нос, морду, шею. Могут привести к летальному исходу. Но в этом плане гадюки не опаснее пчел, чей укус в шею или лицо также может привести к смерти, — добавил Шеляков.

Ранее сообщалось, что гадюка укусила жительницу Подмосковья в ногу, после того как та наступила на нее. Инцидент произошел в тот момент, когда пострадавшая выносила посуду из дома. Вскоре после укуса нога женщины сильно отекла и почернела, появилась резкая боль. Врачи Института Склифосовского оперативно определили степень воздействия яда и назначили лечение. По их словам, сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает.