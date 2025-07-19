Россиянка едва не лишилась ноги после укуса гадюки на даче

Гадюка укусила жительницу Подмосковья в ногу после того, как та наступила на нее, сообщает Telegram-канал «Московская медицина». Инцидент произошел в тот момент, когда пострадавшая выносила посуду из дома. Вскоре после укуса нога женщины сильно отекла и почернела, появилась резкая боль.

Врачи Института Склифосовского оперативно определили степень воздействия яда и назначили лечение. По их словам, сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Токсикологи института также рассказали, что за последнюю неделю с укусами гадюк госпитализировали еще несколько человек.

Ранее научный сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук Владислав Старков заявил, что гадюки в Московском регионе перешли на ночной образ жизни из-за жары. По его словам, эти змеи днем сидят в укрытиях, в густой траве, а по ночам выползают на охоту.

До этого терапевт Андрей Кондрахин объяснил, что при укусе гадюки ни в коем случае нельзя отсасывать яд и накладывать жгут на рану. Он отметил, что сначала желательно сфотографировать змею, а пострадавшего положить на землю и не давать ему двигаться.