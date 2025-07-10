Змеи в Московском регионе изменили образ жизни из-за жары

Гадюки в Московском регионе перешли на ночной образ жизни из-за жары, заявил научный сотрудник Института биоорганической химии Российской академии наук Владислав Старков. По его словам, переданным АГН «Москва», эти змеи днем сидят в укрытиях, в густой траве, ведут скрытный образ жизни, прячутся.

В вечернее и ночное время, в темноте можно встретить змею. Они переходят на ночной образ жизни – охотятся, их можно встретить на дороге, лугу, они могут заползти в палатку. Им ночью хорошо, не жарко, — заявил он.

Ранее главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что жителям Москвы лучше покинуть столицу на время надвигающейся жары. По его словам, на город надвигаются раскаленные воздушные массы из Северной Африки и Южной Европы, а после из Саудовской Аравии, Турции и других стран Ближнего Востока.

Позже биолог Михаил Воробьев заявил, что в связи с влажной погодой в этом сезоне комаров станет ощутимо больше. При этом, по его словам, нашествия этих насекомых в России пока не ожидается.