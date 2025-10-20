Трехметровый питон взбесился, проглотил кошку и умер

Трехметровый питон в Таиланде проглотил кошку целиком и поплатился жизнью, пишет The Thaiger. Змею обнаружили жители Паттайи, она лежала в кустах у дороги. Питон почти не шевелился, а его брюхо раздулось.

По очертаниям брюха был сделан вывод, что змея съела крупную домашнюю кошку. На место ЧП вызвали спасателей, которые забрали питона, но спасти его не удалось. Предположительно, добыча оказалась для него слишком крупной.

Местный житель признался, что узнал эту змею. По словам мужчины, питон ползал в этой местности больше месяца, но каждый раз он исчезал до приезда спасателей. За время пребывания змеи в районе пропала не одна домашняя кошка.

Ранее в индийском штате Махараштра четырехлетняя девочка и ее тетя погибли, предположительно, от укуса змеи. По предварительным данным, ядовитый крайт заполз в жилище ночью и напал на обеих спящих.

Житель индийской деревни Чийяварам откусил голову ядовитой змее, после чего лег спать в нетрезвом состоянии. Позднее оказалось, что на него напал черный крайт — одна из опаснейших змей семейства аспидов.