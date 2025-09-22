Мужчину откусил голову токсичной змее и лег с ней спать В Индии мужчина откусил голову змее и попал в больницу в критическом состоянии

Житель индийской деревни Чийяварам откусил голову ядовитой змее, а затем лег спать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пишет Times of India. Как выяснилось, на него напал черный крайт – одна из самых опасных змей семейства аспидов, чей яд обладает мощными нейротоксичными и миотоксичными свойствами.

Инцидент произошел на прошлой неделе, когда мужчина возвращался домой. Мужчина схватил змею и откусил ей голову, затем он принес останки рептилии домой и уснул. Утром мужчина почувствовал резкое ухудшение самочувствия, вызванное распространением яда в организме. Родственники немедленно доставили его в ближайшую больницу, где ему оказали первую помощь. После этого пациента перевели в государственную больницу общего профиля в Тирупати. По словам врачей, его состояние остается крайне тяжелым.

Ранее 12-летний мальчик в Малайзии погиб после нападения крокодила. Тело ребенка нашли со следами зубов хищника на груди. Крокодил утащил мальчика под воду, когда тот рыбачил в лодке.