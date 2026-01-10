Купила банку консервированного нута — получилась суперзапеканка: картофель по-индийски без лишних хлопот

Как-то я неожиданно купила банку консервированного нута, и получилась суперзапеканка. Эта ароматная картофельная запеканка вдохновлена южноиндийской кухней, но готовится максимально просто. Консервированный нут экономит время, а специи превращают привычные овощи в яркое и сытное блюдо. Запеканка хороша и как самостоятельный ужин, и как необычный гарнир.

Ингредиенты: картофель — 5 шт., нут консервированный — 1 банка (около 200 г без жидкости), морковь — 1 шт. (по желанию можно заменить болгарским перцем или цветной капустой), свежая зелень (кинза, укроп, петрушка, зеленый лук) — пучок, семена тмина — 0,5 ч. л., молотый кориандр — 0,5 ч. л., гарам масала — 0,5 ч. л., масло гхи или растительное — 1 ст. л., твердый сыр — 100 г (по желанию), соль — по вкусу.

Приготовление: картофель и морковь отварите целиком до готовности, остудите и нарежьте ломтиками. Консервированный нут промойте и дайте стечь жидкости. В большой миске аккуратно соедините картофель, нут, овощи, специи, мелко нарезанную зелень и соль, стараясь не разломать ломтики картофеля. Разогрейте духовку до 190°C. Форму застелите пергаментом, выложите овощную смесь, полейте маслом и при желании посыпьте тертым сыром. Запекайте около 15 минут до румяной корочки. Дайте запеканке немного «отдохнуть» и подавайте, украсив свежей зеленью. Особенно вкусно с острым томатным соусом или чатни.

