Крокодил утащил 12-летнего рыбака под воду в Малайзии

В Малайзии 12-летний мальчик, который ловил рыбу, погиб из-за нападения крокодила, сообщило издание Free Malaysia Today. Его тело нашли со следами зубов хищника на груди.

Как отметило издание, мальчик сидел в лодке и пытался поймать рыбу. Внезапно на него набросился крокодил и утащил под воду. Один из очевидцев позвал спасателей, тело ребенка нашли в 10 км от места нападения.

Ранее в Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его. По сообщениям свидетелей, мужчина покинул свой джип в открытом вольере — зоне, где посетители обычно наблюдают за хищниками из автомобилей. Спасательная операция началась лишь спустя несколько минут. Львы отступили, однако к этому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни.

До этого сообщалось, что в провинции Синд (Пакистан) местная жительница, стиравшая белье на берегу канала Нара возле города Суккур, подверглась нападению крупного крокодила. Рептилия схватила женщину за ногу и попыталась утащить в воду. На помощь пострадавшей пришел ее супруг.