11 сентября 2025 в 14:17

Стая львов набросилась на смотрителя зоопарка и съела его

В Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и растерзала его

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде стая львов напала на смотрителя зоопарка и съела его, пишет Mirror. По сообщениям свидетелей, мужчина покинул свой джип в открытом вольере — зоне, где посетители обычно наблюдают за хищниками из автомобилей. В этот момент один из львов медленно приблизился к сотруднику, а затем внезапно атаковал его, схватив сзади и повалив на землю.

Вскоре к нападению присоединились еще три или четыре хищника. Один из очевидцев описал, что лев напал на смотрителя в момент его выхода из машины. Поначалу присутствующие ошибочно приняли происходящее за часть представления или полагали, что животные просто «обнимают» сотрудника, и не сразу осознали истинную опасность. Посетитель добавил, что крики людей и автомобильные гудки не смогли остановить хищников.

Спасательная операция началась лишь спустя несколько минут, когда сотрудники парка прибыли на место происшествия с оружием. Львы отступили, однако к этому моменту мужчина уже не подавал признаков жизни.

Персонал зоопарка оперативно доставил смотрителя в больницу, но врачи не смогли его спасти. Представители зоопарка пока не предоставили официальных комментариев относительно произошедшего. Власти уже начали расследование, чтобы установить все обстоятельства, при которых сотрудник оказался вне автомобиля в зоне свободного выгула хищников.

Ранее в индийском штате Одиша гребнистый крокодил напал на 82-летнего мужчину, который пас скот на берегу реки. Хищник набросился на него и утащил в воду.

зоопарки
львы
смерти
Таиланд
