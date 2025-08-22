Гребнистый крокодил растерзал 82-летнего мужчину Гребнистый крокодил набросился на 82-летнего жителя Индии и утащил его в воду

В индийском штате Одиша произошло смертельное нападение гребнистого крокодила на человека. Хищник атаковал 82-летнего Панчанана Даса, который пас скот на берегу реки Брахмани, пишет PTI.

Нападение произошло в деревне Малатипатна. Хищник набросился на 82-летнего Панчанана Даса, который пас скот у реки Брахмани, и утащил в воду, — указано в сообщении.

Населенный пункт расположен вблизи национального парка Бхитарканика. Эта природоохранная территория известна крупнейшей в Индии популяцией гребнистых крокодилов, насчитывающей 1826 особей.

Специалисты отмечают, что текущий период является сезоном гнездования рептилий. В эти моменты их агрессивность значительно возрастает.

Гребнистые крокодилы признаны одними из самых крупных и опасных хищников планеты. Взрослые самцы этого вида могут достигать семи метров в длину при весе до двух тонн. Местные власти регулярно предупреждают жителей об опасности приближения к водоемам в период повышенной активности рептилий, однако трагические инциденты продолжают происходить.

Ранее сообщалось, что в провинции Синд (Пакистан) местная жительница, стиравшая белье на берегу канала Нара возле города Суккур, подверглась нападению крупного крокодила. Рептилия схватила женщину за ногу и попыталась утащить в воду. На помощь пострадавшей пришел ее супруг.