14 августа 2025 в 00:50

Житель Пакистана вырвал свою жену из пасти крокодила

Pakistan Observer: житель Пакистана спас супругу, которую утащил в воду крокодил

В провинции Синд (Пакистан) местная жительница, стиравшая белье на берегу канала Нара возле города Суккур, подверглась нападению крупного крокодила. Рептилия схватила женщину за ногу и попыталась утащить в воду. На помощь пострадавшей пришел ее супруг, пишет Pakistan Observer.

Находившийся рядом муж не испугался огромной рептилии и спас супругу, вырвав ее из пасти крокодила, — указано в сообщении.

Однако ценой смелого поступка стали тяжелые травмы пострадавшей. В бессознательном состоянии ее доставили в больницу, где врачи оценили состояние женщины как критическое.

Местные жители встревожены продолжающимся присутствием опасного хищника вблизи населенного пункта и требуют от властей срочных мер по обеспечению безопасности. Власти начали рассматривать варианты, как обезопасить людей, сохранив при этом естественную среду обитания рептилий.

Ранее сообщалось, что шериф из города Сент-Огастин в американском штате Флорида скрутил аллигатора голыми руками. Рептилия забралась в бассейн одного из частных домов, хозяева которого позвонили в полицию. «Задержавший» зверя правоохранитель пообещал транспортировать аллигатора в другой водоем, в котором он никому не помешает.

