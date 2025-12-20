Экс-премьер Пакистана проведет 17 лет в тюрьме за украшение от Bulgari Суд приговорил бывшего премьера Пакистана и его жену к 17 годам тюрьмы

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его супругу Бушру Биби приговорили еще к 17 годам тюремного заключения, соответствующее решение вынес специальный суд, сообщает издание Dawn. Подсудимых признали виновными по делу о незаконном приобретении дорогого ювелирного набора. Приговор был оглашен 20 декабря в тюрьме Адиала в Равалпинди, Хан уже отбывает там наказание по другому коррупционному делу.

В основе обвинения лежит дорогой подарок — ювелирный комплект от компании Bulgari. Его Хану вручил наследный принц Саудовской Аравии во время официального визита в мае 2021 года. Согласно версии обвинения, подарок, стоимость которого оценивается примерно в 80 млн пакистанских рупий (23 млн рублей), был выкуплен приближенными экс-премьера у государства по сильно заниженной цене — всего за 2,9 млн рупий (835 тыс. рублей). В итоге он остался в личном пользовании семьи.

Суд объединил сроки по двум статьям: 10 лет строгого режима за злоупотребление доверием и семь лет по закону о предотвращении коррупции. Такой же срок назначен его жене. Помимо лишения свободы, каждый из осужденных был оштрафован на 16,4 млн рупий (4,7 млн рублей). Неуплата штрафа грозит дополнительным тюремным заключением. В решении суда указано, что при вынесении приговора учли возраст Имрана Хана, которому 73 года. К его супруге проявили снисхождение по половому признаку. Им также зачли время, проведенное под стражей до суда.

