Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 17:30

Экс-премьер Пакистана проведет 17 лет в тюрьме за украшение от Bulgari

Суд приговорил бывшего премьера Пакистана и его жену к 17 годам тюрьмы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана и его супругу Бушру Биби приговорили еще к 17 годам тюремного заключения, соответствующее решение вынес специальный суд, сообщает издание Dawn. Подсудимых признали виновными по делу о незаконном приобретении дорогого ювелирного набора. Приговор был оглашен 20 декабря в тюрьме Адиала в Равалпинди, Хан уже отбывает там наказание по другому коррупционному делу.

В основе обвинения лежит дорогой подарок — ювелирный комплект от компании Bulgari. Его Хану вручил наследный принц Саудовской Аравии во время официального визита в мае 2021 года. Согласно версии обвинения, подарок, стоимость которого оценивается примерно в 80 млн пакистанских рупий (23 млн рублей), был выкуплен приближенными экс-премьера у государства по сильно заниженной цене — всего за 2,9 млн рупий (835 тыс. рублей). В итоге он остался в личном пользовании семьи.

Суд объединил сроки по двум статьям: 10 лет строгого режима за злоупотребление доверием и семь лет по закону о предотвращении коррупции. Такой же срок назначен его жене. Помимо лишения свободы, каждый из осужденных был оштрафован на 16,4 млн рупий (4,7 млн рублей). Неуплата штрафа грозит дополнительным тюремным заключением. В решении суда указано, что при вынесении приговора учли возраст Имрана Хана, которому 73 года. К его супруге проявили снисхождение по половому признаку. Им также зачли время, проведенное под стражей до суда.

Ранее сообщалось, что экс-министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко не может находиться под стражей из-за проблем со здоровьем. Такое заявление сделала его защита во время судебного разбирательства. Адвокат также отметил, что арест Бойченко отрицательно сказывается на условиях жизни членов его семьи.

Пакистан
украшения
суды
тюрьмы
чиновники
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа возможная причина возгорания в доме на востоке Москвы
«Испугались»: Захарова о реакции Киева на дрон с российским флагом
Мурал с Путиным появился в столице ЦАР
Нг без лишних кг: диетический рецепт кабачков в духовке
Звонок Путина, секрет долголетия, Донбасс: как живет Александра Пахмутова
Европейцев призвали трезво взглянуть на украинский конфликт
Вскрылись нелицеприятные вещи об убитой в Дубае стюардессе
Сикорский поздравил Орбана «орденом Ленина»
«Честно и мужественно»: в Италии восхитились Путиным и его политикой
Иордания присоединилась к операции США против ИГ в Сирии
«Хитрый ход в шахматной партии»: политолог раскрыл смысл послания Путина
На Западе раскрыли, что сделает ЕС слабым в глазах США
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской резне
Пушков назвал «три кита» европейской политики
«Мужиков расстреляли сразу»: Мирошник о зверствах ВСУ и судах над Зеленским
Австрии напомнили, чем грозит «слепое следование» политике ЕС
Градный дождь и тепло до +10? Погода в Москве в начале января: чего ждать
«Горькая потеря»: Певцов о смерти Лобоцкого
Фанаты сравнили Наталью Подольскую с Екатериной II из-за нового образа
В Якутии зафиксировали рекордно низкую температуру на Земле
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.