30 января 2026 в 11:06

Орешкин предрек незавидную судьбу западной финансовой системе

Орешкин: Запад разрушает свою финансовую систему, используя ее как оружие

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Запад разрушает свою финансовую систему, используя ее как оружие, заявил замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин во время выступления на открытии январских экспертных диалогов на площадке Национального центра «Россия». Трансляция мероприятия велась в группе центра во «ВКонтакте». По его словам, поэтому модель осуществления платежей через западные банки перестает работать.

Модель осуществления платежей через западные банки не работает, используя финсистему как оружие, Запад быстро ее разрушает, — отметил Орешкин.

Он также обратил внимание на финансовые долги стран G7. По его мнению, демографическая обстановка приводит к тому, что бюджетные расходы увеличиваются, а налоговая база ощущает давление. Замглавы АП подчеркнул, что традиционная финансовая система, в основании которой лежит создание новых денег и коммерческой банковской системы, дошла до предела долгового финансирования, потому, уверен он, создание долговых денег как драйвера глобальной экономики подходит к концу.

Ранее Орешкин отмечал, что попытка Запада надавить на Россию санкциями привела к потере роли валют стран G7. По его словам, речь идет о существенном росте доли национальных валют в расчетах. В частности, в 2025 году 85% транзакций России были совершены без валют стран «Группы семи».

