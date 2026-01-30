В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике Орешкин: страны глобального Юга все больше влияют на мировую экономику

Страны глобального Юга играют все более важную роль в мировой экономике, заявил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов на площадке Национального центра «Россия». Он отметил, что торговля между этими государствами также демонстрирует серьезный рост. Трансляция форума велась в группе центра во «ВКонтакте».

По его данным, доля стран «Большой семерки» (G7) в мировой экономике упала до 28%, в то время как доля стран БРИКС выросла почти до 40%. Политик назвал это «кардинальным изменением ландшафта».

Но речь идет, конечно же, не только о ВВП, речь идет и о многих других показателях, например, показателе мировой торговли. Это на самом деле кардинальное системное изменение. Мы видим, что если в 90-е годы торговля в основном велась и основные потоки были между странами глобального Севера, то теперь страны глобального Юга играют все более и более значимую роль, — сказал Орешкин.

Страны БРИКС все чаще торгуют друг с другом напрямую, без посредников. Кроме того, как подчеркнул Орешкин, эти государства начинают играть все более заметную роль в технологическом развитии, поднимаясь в глобальных рейтингах.

Ранее замглавы АП заявил, что доля экономик стран G7 будет стремиться к снижению до 10%. По его словам, этот показатель будет достигнут уже в ближайшие десятилетия.