В Кремле спрогнозировали «скукоживание» доли экономик стран G7 Орешкин: доля экономик стран G7 будет стремиться к снижению до 10%

Доля экономик стран G7 будет стремиться к снижению до 10%, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, которые приводит ТАСС, показатель будет достигнут в ближайшие десятилетия.

В доле количества рождений доля стран «Большой семерки» опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия, — сказал он.

