30 января 2026 в 10:35

В Кремле спрогнозировали «скукоживание» доли экономик стран G7

Орешкин: доля экономик стран G7 будет стремиться к снижению до 10%

Максим Орешкин Максим Орешкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Доля экономик стран G7 будет стремиться к снижению до 10%, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. По его словам, которые приводит ТАСС, показатель будет достигнут в ближайшие десятилетия.

В доле количества рождений доля стран «Большой семерки» опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия, — сказал он.

Ранее в Центробанке сообщили, что международные резервы по состоянию на 23 января 2026 года составили $786,9 млрд. По информации регулятора, они увеличились за неделю на $17,8 млрд, или на 2,3%. Международные резервы состоят из иностранной валюты, монетарного золота и активов, вложенных в Международный валютный фонд.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас отметила, что Вашингтон уже больше года не оказывает поддержку Украине. По ее словам, вся финансовая нагрузка легла на плечи европейских стран. Поэтому она подчеркнула, что переговоры по украинскому кризису должны проходить с участием Евросоюза.

