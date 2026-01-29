Каллас подтвердила, что ВСУ остались без помощи ключевого союзника Каллас заявила, что США больше года не помогают ВСУ

Вашингтон уже больше года не оказывает поддержку Украине, заявила глава евродипломатии Кая Каллас. Она отметила, что вся финансовая нагрузка легла на плечи европейских стран, передает Европейская служба внешних связей. Каллас также выразила мнение, что переговоры по украинскому кризису должны проходить с участием ЕС.

Мы уже видим, что Соединенные Штаты не поддерживают Украину более года, и именно европейцы делают это сейчас, — заявила дипломат.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс сообщил, что на текущем этапе украинского конфликта у президента Украины Владимира Зеленского и у его европейских партнеров отсутствует реалистичная стратегия. По его словам, они занимаются бойней вместо того, чтобы здраво оценить дальнейшие шаги и рассчитать выгоду.

До этого политолог Юрий Светов выразил мнение, что Каллас хочет лишить страны ЕС права вето из-за политики президента США Дональда Трампа. По его словам, к такому решению подталкивает позиция Белого дома в вопросе поддержки Украины. Он добавил, что предстоящий кризис также требует от Брюсселя более гибких механизмов управления.