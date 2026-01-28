Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 14:40

Раскрыто, почему Каллас хочет лишить страны ЕС права вето как можно быстрее

Политолог Светов: Каллас хочет лишить страны ЕС права вето из-за действий Трампа

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Chen Binjie/XinHua/Global Look Press
Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас хочет лишить страны ЕС права вето из-за политики президента США Дональда Трампа, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, к такому решению подталкивает позиция Белого дома в вопросе поддержки Украины.

Я думаю, в ЕС все-таки продавят идею, чтобы решения принимались большинством, а не единогласно. Таким политикам, как Каллас это необходимо в нынешних условиях, когда в Евросоюзе есть проблемы из-за американцев, которые и в НАТО себя ведут по-иному. Трамп заявил европейцам: «Вы хотите защищать Украину? Так защищайте, это ваше дело. Вы направляйте туда деньги, покупайте у нас оружие, а что вы с ним дальше будете делать, нас не касается». Так как же быть, если отдельные страны выступают против решений для помощи Украине? Так что продавят это предложение Каллас, и политика Трампа подстегивает их принять это решение как можно быстрее, — пояснил Светов.

Он добавил, что предстоящие экономические трудности и необходимость жесткой экономии также требуют от Брюсселя более гибких механизмов управления. При этом, по его словам, даже переход на голосование большинством не приведет к распаду объединения.

В ЕС надо как-то выкручиваться, потому что дальше предстоит процесс затягивания поясов, экономии на социальной проблематике. И на принципе единогласия к решению вопросов им своих целей не добиться. При этом даже если в ЕС введут нововведение о принятии решения большинством, страны не станут выходить из объединения. Евросоюз может распасться либо весь сразу, либо будет продолжать существовать. Пока из всех стран, которые захотели выйти, только Британия. За результатами этого выхода другие страны внимательно наблюдают, и ощущение, что англичане больше потеряли, чем выиграли, — резюмировал Светов.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюзу необходимо рассмотреть постепенное расширение применения квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности ЕС. По ее словам, существующий порядок голосования менее эффективен и используется некоторыми странами как инструмент торга.

Европа
США
Украина
Кая Каллас
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
