Страны ЕС предложили лишить права вето по вопросам внешней политики

Евросоюзу необходимо рассмотреть постепенное расширение применения квалифицированного большинства при принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности ЕС, заявила на оборонной конференции глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас. По ее словам, существующее правило единогласного голосования делает принятие решений менее эффективным и используется некоторыми странами как инструмент торга, сообщает РИА Новости.

Поэтому нам нужно подумать о том, как сделать наши процедуры более эффективными. <...> Мы должны осмелиться также рассмотреть постепенное расширение квалифицированного большинства в общей внешней политике и политике безопасности, — сказала Каллас.

Каллас подчеркнула, что правило единогласия иногда используется странами ЕС для ведения торговых переговоров и не должно позволять одной стране блокировать решения для всех остальных членов.

Ранее стало известно, что Каллас в частном порядке называет председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором. Но дипломат признает, что она никак не может повлиять на фон дер Ляйен. Глава ЕК плохо ладила с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, однако ее отношения с Каллас еще хуже. Они также обратили внимание, что председатель Европейской комиссии родом из Эстонии. Это делает ее положение даже слабее, чем у Борреля, который родом из Испании.