Глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас в частном порядке называет председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен диктатором, сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника. При этом Каллас признает, что она никак не может повлиять на фон дер Ляйен.

[Каллас] в частном порядке жалуется, что она (фон дер Ляйен. — NEWS.ru) является диктатором, но она (Каллас. — NEWS.ru) мало или ничего не может с этим поделать, — говорится в публикации.

Авторы материала добавили, что фон дер Ляйен плохо ладила с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, однако ее отношения с Каллас еще хуже. Они также обратили внимание, что председатель Европейской комиссии родом из Эстонии. Это делает ее положение даже слабее, чем у Борреля, который родом из Испании.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не собираются обсуждать какие-либо вопросы с Каллас, поскольку диалог с ней невозможен и бесперспективен. По его словам, в Европе наблюдается вырождение действующих политиков и их некомпетентность.