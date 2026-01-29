Международные резервы России достигли исторического максимума

Международные резервы страны достигли $786,9 млрд на 23 января, сообщили в Центробанке РФ. Этот показатель назвали рекордным.

Международные резервы по состоянию на конец дня 23 января 2026 года составили $786,9 млрд, увеличившись за неделю на $17,8 млрд, или на 2,3%, в основном из-за положительной переоценки, — говорится в сообщении.

Международные резервы состоят из иностранной валюты, монетарного золота и активов, вложенных в Международный валютный фонд. Эти резервы находятся под управлением Банка России и правительства Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе резервы России выросли за неделю на $16,6 млрд (1,2 трлн рублей). По состоянию на 16 января 2026 года их объем составил $769,1 млрд (58 трлн рублей). Увеличение резервов произошло в основном из-за положительной переоценки активов.

До этого стало известно, что доля американского доллара в мировых валютных резервах упала до 40%, что является самым низким значением за последние два десятилетия. Эксперты объясняют этот тренд кризисом прежней финансовой архитектуры и ростом популярности альтернативных финансовых инструментов.