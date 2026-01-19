Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 10:47

Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики

ПРАЙМ: доллар начал обвальное падение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Доля доллара США в мировых валютных резервах снизилась до 40%, что стало минимальным показателем за последние два десятилетия, сообщает ПРАЙМ. Аналитики связывают эту динамику с кризисом прежней финансовой системы и появлением альтернативных инструментов.

Эксперты отмечают, что использование американской валюты в международных резервах сокращается ускоренными темпами. По их оценке, процесс носит характер «обвальной дедолларизации», поскольку снижение доли доллара происходило не постепенно, а резкими скачками.

В период с 2020 по 2026 год из мировых резервов было выведено около $3,2 трлн. Такая динамика, по мнению специалистов, отражает растущее недоверие к прежней модели глобальной финансовой системы.

В то же время аналитики подчеркивают, что делать точные прогнозы относительно дальнейших колебаний американской валюты затруднительно. Несмотря на сокращение доли, доллар по-прежнему сохраняет статус основной резервной валюты, однако мировой рынок находится в поиске альтернативных решений.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что юань и рубль стали ключевыми валютами для бизнеса РФ и Китая. По его словам, эти страны практически отказались от американского доллара во взаиморасчетах из-за западных санкций, запрещающих банкам расчеты в данной валюте. Уже в 2023 году доля юаня и рубля в совместной торговле составляла не менее 90%, в 2024 году — 95%, отметил Титов.

доллар
дедолларизация
мировая экономика
финансы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аналитик раскрыл, к чему приведут новые правила авиаперелетов
«Судороги и галлюцинации»: ВСУ предрекли череду смертей от голода и холода
В Госдуме предложили приравнять фельдшеров скорой к сотрудникам полиции
Бабиш указал на ошибку Евросоюза по отношению к России
Один человек погиб при взрыве газа под Челябинском
«Не хочу жаловаться»: беременная Лерчек прибыла в суд
Сергей Лазарев напугал фанатов заявлением о редкой болезни
В Приморье появился на свет маленький «гигант»
Военэксперт ответил, о каком наступлении ВСУ мог говорить Сырский
Москалькова рассказала детали переговоров с омбудсменом Украины в Женеве
Молодежь из России начала массово покупать жилье за Полярным кругом
Появились кадры взрыва гранаты в центре МВД в Сыктывкаре
Экс-главу Владимира отправили в тюрьму за крупную взятку
Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом
В Госдуме оценили идею о продлении работы детских садов до 20:00
«Трудно разделить»: Лукашенко раскрыл, в чем Россия и Белоруссия едины
Автоэксперт назвал лучшие дни недели для путешествий на машине
Насиловал на Олимпиаде: пловца-чемпиона обвинили в растлении дочери тренера
Три иномарки вспыхнули рядом с жилым домом в Петербурге
В России собираются прибегнуть к помощи ИИ для фильтрации интернет-трафика
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.