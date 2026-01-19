Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики

Доля доллара США в мировых валютных резервах снизилась до 40%, что стало минимальным показателем за последние два десятилетия, сообщает ПРАЙМ. Аналитики связывают эту динамику с кризисом прежней финансовой системы и появлением альтернативных инструментов.

Эксперты отмечают, что использование американской валюты в международных резервах сокращается ускоренными темпами. По их оценке, процесс носит характер «обвальной дедолларизации», поскольку снижение доли доллара происходило не постепенно, а резкими скачками.

В период с 2020 по 2026 год из мировых резервов было выведено около $3,2 трлн. Такая динамика, по мнению специалистов, отражает растущее недоверие к прежней модели глобальной финансовой системы.

В то же время аналитики подчеркивают, что делать точные прогнозы относительно дальнейших колебаний американской валюты затруднительно. Несмотря на сокращение доли, доллар по-прежнему сохраняет статус основной резервной валюты, однако мировой рынок находится в поиске альтернативных решений.

Ранее спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил, что юань и рубль стали ключевыми валютами для бизнеса РФ и Китая. По его словам, эти страны практически отказались от американского доллара во взаиморасчетах из-за западных санкций, запрещающих банкам расчеты в данной валюте. Уже в 2023 году доля юаня и рубля в совместной торговле составляла не менее 90%, в 2024 году — 95%, отметил Титов.