10 января 2026 в 18:11

Доля США в мировой экономике при Трампе упала до минимума за 45 лет

Доля США в мировой экономике в 2025 году упала и составила 14,65%

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Доля американской экономики в мировом ВВП при президенте США Дональде Трампе снизилась до 14,65% — это минимум с 1980 года, подсчитало РИА Новости на основе данных Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ). При этом номинальный размер ВВП страны достиг исторического максимума, превысив $31 трлн.

При предыдущем президенте, Джо Байдене, средняя доля США за четыре года составляла 14,93%. Таким образом, при действующей администрации Трампа относительный вклад страны в мировую экономику сократился. Несмотря на снижение доли в мировом ВВП, абсолютный размер американской экономики в долларовом выражении продолжает расти. По данным ФРС, номинальный ВВП США по итогам третьего квартала 2025 года вырос на 3,5% по сравнению с последним кварталом 2024 года.

Ранее стало известно, что администрация США представила европейским партнерам план реинтеграции России в мировую экономику после завершения конфликта на Украине. Документы включают и предложения по восстановлению поставок российских энергоносителей в Европу.

