15 октября 2025 в 05:00

Ракеты из 1970-х: на что способны «Томагавки», куда могут добить вглубь РФ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп на днях в очередной раз допустил возможность отправки американских крылатых дальнобойных ракет Tomahawk Киеву, если украинский конфликт не будет урегулирован в ближайшее время. По информации газеты The Financial Times, администрация республиканца в ближайшее время может утвердить поставку ВСУ от 20 до 50 таких боеприпасов. Впрочем, в России со скепсисом относятся к этой инициативе: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это оружие не изменит положение дел на фронте.

«Томагавки» представляют собой многоцелевые ракеты и предназначены для поражения командных пунктов, радаров, батарей противовоздушной обороны, аэродромов и прочих мишеней. Дальность полета боеприпасов — до 2500 км.

Ракеты были разработаны в 1970-х годах компанией General Dynamics. Их первую модификацию приняли на вооружение в США в 1983-м, а с начала 1990-х «Томагавки» использовались во всех военных конфликтах с участием военно-морских сил США, Великобритании и Австралии. Сегодня единственный их производитель — оборонный концерн RTX (ранее — Raytheon Technologies).

Подробнее о том, какими характеристиками обладают «Томагавки» — в инфографике NEWS.ru.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

ракеты
Tomahawk
CША
Украина
характеристики
ВСУ
