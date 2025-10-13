Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 03:30

Трамп раскрыл, в каком случае может передать Киеву Tomahawk

Трамп: США могут дать Украине Tomahawk, если конфликт не прекратится

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если конфликт на Украине не будет урегулирован, США могут дать Киеву ракеты Tomahawk, такой вариант развития событий допустил президент Штатов Дональд Трамп. По его словам, об этом он, возможно, сообщит Москве.

Возможно, я скажу: послушай, если эту войну не удастся урегулировать, я отправлю им ракеты Tomahawk, — констатировал он.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что крылатые ракеты «Калибр», стоящие на вооружении России, превосходят американские Tomahawk в мощности по дальности полета. Он также отметил, что оба вида боеприпасов относятся к одному классу.

До этого Дандыкин высказывал предположение о возможности появления Tomahawk на Украине после их перепродажи со стороны Великобритании и Германии. По его мнению, у Киева отсутствуют необходимые носители для данного оружия. Эксперт считает, что вероятная передача Tomahawk Украине не состоится в обозримом будущем.

Тем временем президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину рассказал, что если Вашингтон примет решение о поставке ракет Tomahawk украинской стороне, то это может навредить отношениям США и России. Урон может ждать те позитивные тенденции, которые наметились между сторонами, пояснил он.

