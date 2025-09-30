Военэксперт раскрыл хитрый план НАТО по передаче Украине Tomahawk Военэксперт Дандыкин: Tomahawk могут попасть на Украину через Британию и ФРГ

Американские крылатые ракеты Tomahawk могут попасть на Украину после их перепродажи Великобритании и Германии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев не располагает носителями данных боеприпасов.

У Украины нет своих кораблей такого класса, [который нужен для транспортировки Tomahawk]. В теории можно переоборудовать два корвета, построенных турками, но вряд ли они для этого подойдут. Сейчас ВСУ используют «Нептуны». Tomahawk — американский аналог российского «Калибра». [США] хотят [переправить ракеты] через НАТО, это одна семейка. Перепродадут Британии, те — Германии, а ФРГ — Украине, — добавил Дандыкин.

По его словам, вероятная поставка Tomahawk Киеву не произойдет в ближайшем будущем. Военэксперт отметил, что на данный момент Вооруженные силы Украины в основном используют БПЛА.

Ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием. По его словам, в России «нет неприкосновенных мест».