«Используйте возможность»: в США сделали заявление об ударах вглубь России

Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием, заявил в эфире телеканала Fox News спецпредставитель американского лидера Кит Келлог. Так он ответил на вопрос, получил ли Киев соответствующее разрешение от Белого дома.

Принимая во внимание то, что сказали Трамп, вице-президент [Джей Ди] Вэнс и госсекретарь [Марко] Рубио, ответ: да, используйте возможность нанесения глубоких ударов, — подчеркнул Келлог.

По его словам, в России «нет неприкосновенных мест». В то же время политик не уточнил, идет ли речь об ударах американским оружием. Однако он предположил, что просьба украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk, дальность полета которых составляет до 2,5 тыс. километров, может быть связана именно с этим.

Ранее Вэнс заявил, что власти США рассматривают возможность поставок Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине. Однако окончательное решение по этому вопросу будет принимать Трамп, уточнил он. Многие военэксперты призвали республиканца не соглашаться на сделку, чтобы избежать эскалации конфликта.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Трамп в теории может передать Украине не только Tomahawk, но и ракеты ATACMS. По его словам, это оружие уже знакомо российским военным, поэтому понимание, как ему противостоять, у них есть.