Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 сентября 2025 в 17:52

В Вашингтоне обсуждают передачу Киеву дальнобойных ракет

Вэнс: окончательное решение о поставках Tomahawk Киеву примет Трамп

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Власти США рассматривают возможность поставок ракет Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет принимать глава Белого дома Дональд Трамп, передает Fox News.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский согласовал с Трампом сделку на $90 млрд о поставках вооружений, включая дальнобойные системы. Переговоры перешли в стадию практической реализации.

До этого британский аналитик Александр Меркурис предупредил об опасности поставок Украине ракет Tomahawk из-за заявлений Зеленского о готовности нанести удары по Москве. Эксперт призвал Трампа не соглашаться на сделку, чтобы избежать эскалации конфликта.

В свою очередь обозреватель Марк Чэмпион сообщил о возможном изменении позиции Трампа по Украине, что может ослабить международную поддержку Киева. Аналитик расценивает это как попытку минимизировать последствия потенциального ухода США из конфликта.

НАТО
Украина
вооружения
США
