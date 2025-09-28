Власти США рассматривают возможность поставок ракет Tomahawk странам НАТО для последующей передачи Украине, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. По его словам, окончательное решение по этому вопросу будет принимать глава Белого дома Дональд Трамп, передает Fox News.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский согласовал с Трампом сделку на $90 млрд о поставках вооружений, включая дальнобойные системы. Переговоры перешли в стадию практической реализации.

До этого британский аналитик Александр Меркурис предупредил об опасности поставок Украине ракет Tomahawk из-за заявлений Зеленского о готовности нанести удары по Москве. Эксперт призвал Трампа не соглашаться на сделку, чтобы избежать эскалации конфликта.

В свою очередь обозреватель Марк Чэмпион сообщил о возможном изменении позиции Трампа по Украине, что может ослабить международную поддержку Киева. Аналитик расценивает это как попытку минимизировать последствия потенциального ухода США из конфликта.